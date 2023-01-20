Минус четыре склада БК и не только: появились данные о мощной ''бавовне'', которую устроили оккупантам ВСУ

В течение четырех суток воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами российских оккупантов. Также они поразили огнем столько же баз войск РФ, которые те могли использовать как штабы или командные пункты.

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Такая "бавовна" посетила захватчиков на восточных и южных направлениях. Об успехах защитников в "демилитаризации" врага сообщил Telegram-канал "Вооруженные силы. Война с оккупантами".

Так, в течение четырех суток защитники Украины "отминусовали" вражеские склады БК в возле Харцызска и в Бахмутском районе на Донетчине, вблизи города Пологи на Запорожье и в Херсонском районе.

В то время как базы российских оккупантов благодаря точным ударам воинов ВСУ горели в Херсонском и Каховском районах Херсонщины, возле Дебальцево на Донетчини, в Беловодском районе Луганщины.

Также "бавовна" была во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Военные еще уточняют, какая вражеская локация была поражена.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на Крещение 19 января бойцы ВСУ "окрестили огнем" оккупантов на юге. В частности, в Олешках, районах Скадовска и Голой Пристани.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину 331 сутки назад войска России потеряли в войне уже 119 300 солдат и офицеров. Только накануне наши воины "отминусовали" в боях около 770 оккупантов, уничтожили вражескую бронетехнику, артсистемы и БПЛА.

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