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Минус четыре склада БК и не только: появились данные о мощной "бавовне", которую устроили оккупантам ВСУ

Марина Лисничук
War
1 минута
13,4 т.
Минус четыре склада БК и не только: появились данные о мощной 'бавовне', которую устроили оккупантам ВСУ

В течение четырех суток воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами российских оккупантов. Также они поразили огнем столько же баз войск РФ, которые те могли использовать как штабы или командные пункты.

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Такая "бавовна" посетила захватчиков на восточных и южных направлениях. Об успехах защитников в "демилитаризации" врага сообщил Telegram-канал "Вооруженные силы. Война с оккупантами".

Так, в течение четырех суток защитники Украины "отминусовали" вражеские склады БК в возле Харцызска и в Бахмутском районе на Донетчине, вблизи города Пологи на Запорожье и в Херсонском районе.

Минус четыре склада БК и не только: появились данные о мощной ''бавовне'', которую устроили оккупантам ВСУ

В то время как базы российских оккупантов благодаря точным ударам воинов ВСУ горели в Херсонском и Каховском районах Херсонщины, возле Дебальцево на Донетчини, в Беловодском районе Луганщины.

Также "бавовна" была во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Военные еще уточняют, какая вражеская локация была поражена.

Минус четыре склада БК и не только: появились данные о мощной ''бавовне'', которую устроили оккупантам ВСУ

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на Крещение 19 января бойцы ВСУ "окрестили огнем" оккупантов на юге. В частности, в Олешках, районах Скадовска и Голой Пристани.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину 331 сутки назад войска России потеряли в войне уже 119 300 солдат и офицеров. Только накануне наши воины "отминусовали" в боях около 770 оккупантов, уничтожили вражескую бронетехнику, артсистемы и БПЛА.

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