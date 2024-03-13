Минус десятки оккупантов, 'Солнцепек' и не только: в ССО рассказали о работе по врагу и показали видео

Спецназовцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают проводить "демилитаризацию" и "денацификацию" оккупационной армии РФ. За сутки одно лишь подразделение ССО ликвидировало или ранило 25 российских захватчиков и поразило шесть единиц российской техники.

Потери оккупантам, среди которых, в частности, и ТОС-1А "Солнцепек", воины нанесли с помощью FPV-дронов. Подробности и видео "охоты" опубликовали в Telegram-канале ССО ВСУ.

Проводя разведку, воины 8 полка ССО в зоне ответственности обнаружили скопление российской техники и живой силы оккупационного войска. С "находкой" решили не церемониться: по оккупантам и вражеской технике ударили FPV-дронами. Где именно разворачивались события, в ССО не уточнили.

На опубликованных кадрах зафиксировано не только поражение вражеской "брони" и вооружений, но и настоящая "охота" беспилотников на российских захватчиков. Часть из них пытается "перехитрить" операторов, уклоняясь от дронов, кто-то пытается подбить БпЛА из стрелкового оружия, а часть – вступает в "поединок" с FPV-дронами, пытаясь сбить их прикладом автоматов или найденной на земле палкой. Результаты этих "поединков", судя по опубликованным кадрам, завершались в пользу дронов с разгромным счетом.

Всего за сутки операторы 8 полка ССО повредили и вывели из строя два вражеских танка, один ТОС-1А "Солнцепек", три ББМ. Также ликвидированы 13 российских захватчиков, еще 12 оккупантов получили ранения.

"Это был очень тяжелый день, и в то же время – продуктивный, я не оставлял пульт дольше чем на пару минут", – процитировали в ССО слова одного из операторов дронов 8 полка.

Напомним, ранее одно из российских СМИ со ссылкой на собственные источники обнародовал данные о последствиях боев в Белгородской области. Журналисты утверждают, что в ходе рейда легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" армия Путина понесла потери погибшими и ранеными вблизи нескольких населенных пунктов.

Также сообщалось, что в легионе "Свобода России" показали отработку по пункту управления войск Путина на территории РФ. Где именно был поражен этот объект, в легионе не уточнили.