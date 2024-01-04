Минус один: в ГУР показали кадры горящего бомбардировщика Су-34 на аэродроме в Челябинске. Видео

На территории страны-агрессора РФ сгорел очередной бомбардировщик. Самолет Су-34 загорелся на территории аэродрома "Шагол" в городе Челябинск.

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Российский бомбардировщик сгорел в ночь на 4 января. Об этом сообдили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики проинформировали, что бомбардировщик российской оккупационной армии сгорел ночью 4 января. Происшествие произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск.

Также в ГУР Минобороны Украины отметили, что боевой самолет принадлежал к составу авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС России. На данный момент причины возгорания самолета уточняются.

Источники OBOZ.UA в спецслужбах сообщили, что за операцией стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в частности, это был поджог. На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Военные этого авиаполка принимают участие в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря ВСУ сбили на юге сразу три Су-34. В Воздушных силах назвали уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков результатом "блестяще спланированной операции". Стоимость одного такого самолета – не менее 50 млн долларов. РосСМИ заявили, что Су-34 были сбиты системой Patriot, когда летели бомбить Крынки на Херсонщине.

После потери самолетов оккупанты стали искать новые рубежи для пусков ракет, рассказали в Силах обороны юга. Ударов на южном направлении стало меньше, но плотность осталась прежней.

29 декабря в ВСУ рассказали, что РФ для нанесения авиаударов по линии фронта вновь задействовала истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35. За одни сутки почти на всех направлениях было зафиксировано по 2-3 авиаудара.

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