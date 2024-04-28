Минус 1096 оккупантов и 11 танков: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще одни сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 1096 солдат и офицеров оккупационной российской армии. Так, общее количество "демилитаризованных" на нашей земле захватчиков достигает 466 150.

Накануне защитники также уничтожили 147 единиц техники и вооружения ВС РФ. Данные о потерях врага по состоянию на 28 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В список обезвреженной российской бронетехники добавилось 20 боевых бронированных машин (всего 13 991) и 11 танков (7279). Также воины поразили 43 артиллерийские системы (всех 11 948), одну РСЗО (1050) и одно средство ПВО (776) оккупантов.

С неба защитники приземлили еще 22 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 9507). На земле сожгли 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн (16065) и три – спецтехники (1971) захватчиков.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 2124 крылатых ракет, 348 самолетов, 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области защитники сбили два российских дрона ZALA и "Орлан-10" с самолета Як-52. Внутрь этого двухместного одномоторного учебно-тренировочного спортивного самолета-моноплана военные могли установить пулемет, или огонь мог вести один из членов экипажа.

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