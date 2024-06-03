Минус 1270 оккупантов и 47 артсистем: воины ВСУ нанесли новые потери врагу

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ на 511 130 военнослужащих. В частности, 1270 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях в минувшие сутки.

Накануне защитники также обезвредили 198 единиц российской военной техники и вооружения. О потерях врага на 3 июня рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что наши воины сожгли еще 47 артиллерийских систем (всего 13 280), 22 боевые бронированные машины (15 002), 14 танков (7779), три средства ПВО (824) и одну РСЗО (1090) оккупантов.

В небе бойцы обезвредили 40 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 10 739). В металлолом превратили 67 единиц автомобильной техники и автоцистерн (18 159), четыре – специальной техники (2199).

Во время воздушных атак защитники в общем сбили уже 2268 российских крылатых ракет. Также в списке потерь ВС РФ ныне насчитывается 357 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае защитники Украины обезвредили рекордное количество оккупантов – 38 940. Это самый высокий месячный показатель потерь личного состава ВС РФ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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