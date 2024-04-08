'Мир любой ценой': Андрей Коваленко объяснил, с какой целью Россия обстреливает Харьков и Херсон. Видео

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приближенные к линии столкновения города – Херсон и Харьков, под удар попадают жилые дома и гражданская инфраструктура. Цель врага – создание паники среди украинцев, чтобы увеличить в Украине количество людей, которые будут согласны на "мир любой ценой".

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, ключевая тактика противника – это подорвать готовность общества к продолжению противостояния с агрессором и борьбы за независимость Украины.

РФ необходимо, чтобы люди уехали из Харькова. Именно поэтому россияне бьют непосредственно по жилым массивам и параллельно с этим запускают ИПСО о том, что "Харьков будет год в блэкауте", что в Харькове "фактически невозможно будет жить" и так далее.

"Им нужно, чтобы как раз произошла эта паника, чтобы люди снова начали уезжать массово из Харькова. Те, кто объясняет этот замысел россиян, их пропагандисты, в частности, некоторые беженцы с украинскими паспортами, которые сидят в Европе и работают на проект Медведчука "Другая Украина" , они обвиняют этих людей в том, что власть и тот же Центр противодействия дезинформации хотят, чтобы харьковчане стали живым щитом. На самом деле это, конечно, не так", – отмечает Коваленко.

РФ нужна максимальная паника среди мирного населения, потому что если будет паниковать Харьков, запаникуют Сумы, а за ними и другие города. Тем временем Херсон, который россияне беспощадно обстреливают с момента его деоккупации, несмотря на все сложности, продолжает держаться.

"Это война, но Херсон не запаниковал, Херсон держится, Херсон борется, соответственно, Харьков так же. Жители Харькова готовы оставаться и бороться за свой город, за свою родную страну. А врагу это очень не нужно, соответственно, не исключено, что он может усиливать удары по гражданским", – говорит руководитель ЦПД.

Он добавил, что по плану РФ паника среди населения способствовала бы росту количества людей в Украине, которые будут кричать, что "хватит войны, давайте договариваться". Однако для врага такие договоренности были бы перерывом, который позволит ему быстрее восстановить свою армию до состояния 2022 года, увеличить количество техники и оружия.

"Для того, чтобы продолжать потом наступления уже не тактические, которые сейчас у них есть на востоке и так далее, а уже стратегические, с выходом к большим городам. Соответственно, эту паузу врагу давать нельзя просто", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский на фоне постоянных российских обстрелов Харькова заявил, что власти делают все, чтобы усилить защиту города. Помочь стране с противовоздушной обороной могут партнеры.

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