Вновь заговорили о привлечении миротворцев как элементе установления желаемого мира.

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Далее текст на языке оригинала.

Воно би й добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях і про яку добре знають фахівці і не дуже обізнані пересічні громадяни.

Миротворчість – це поняття ну дуже широке…

Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building…

У випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement – ПРИМУС до МИРУ.

Інакше – це буде абсолютно штучно "натягнута на вуха" історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі існуючи міжнародні норми й правила!

Миротворчість, вона ефективна НЕ ДО, а лише ПІСЛЯ встановлення миру, із "Міражами", "Таурусами" й "Томагавками", із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу…

Саме ПРИМУС до МИРУ – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! Саме так записано в Статуті ООН!

А далі вже – peace keeping, peace making, peace building…

Не навпаки!

Не впрягайте коня позаду воза!