Мировые СМИ высоко оценили мобильные укрытия, полученные бойцами от 'Стального фронта'

Вместо того, чтобы заниматься обычной работой по производству и ремонту горнодобывающего оборудования, некоторые украинские металлурги заняты строительством уникальных металлических бункеров для передовой. Проект по их производству запустила украинская компания "Метинвест", и рабочие завода говорят: они счастливы помогать военным в их борьбе против российского вторжения.

Видео дня

Об этом пишет в своем материале The Washington Post.

"На каждое укрытие требуется почти 2 тонны стали. Бункеры построены так, чтобы выдерживать снаряды калибром до 152 миллиметров, могут вместить до шести солдат и должны быть закопаны на 1,5 метра (около 5 футов) под землю. Металлурги уже отправили 123 конструкции в районы, включающие Запорожскую и Донецкую области на востоке Украины", - пишет издание.

Специалисты завода рассказывают: в убежище есть место для печки, двойной пол, который можно использовать для хранения оружия, выход, ведущий на поверхность, и запасной вход, ведущий через туннель.

"Эти укрытия нужны, чтобы бойцы могли отдохнуть, переждать атаки", — говорит Петр Жук, который руководит бригадой из 40 человек, строящей убежища. По словам Жука, на производство конструкции уходит 165 человеко-часов, включая сборку. Его команда может строить по одной конструкции в день", - пишет The Washington Post.

Как известно, Метинвест передает мобильные укрытия для бойцов в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". При разработке металлурги опирались на советские проекты, которые значительно усовершенствовали. Также специалисты компании разработали прототип капсулы, который может использоваться для защиты мирного населения. Диаметр и длину военной конструкции увеличили в полтора раза, доработали внутреннее оборудование, а спальные места заменили лавками. В настоящее время продолжаются финальные тестирования.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова.

Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.