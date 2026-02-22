'Мишенями становятся объекты логистики': Зеленский сообщил о новой российской тактике массированных ударов

Страна-террорист Россия снова изменила тактику массированных ударов. Теперь мишенями врага все чаще становятся объекты украинской логистики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в традиционном обращении. Он отметил, что противовоздушная оборона, министерство обороны и правительственные структуры уже получили необходимые задания по этим изменениям.

"Сегодня же на селекторе уже не впервые мы проговорили с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. Когда мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, также объекты, которые работают на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на то, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. В частности, министерство обороны Украины вместе с военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится больше и больше атак против гражданских машин, спасателей и ремонтных бригад.

"Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также на Черниговщине", – отметил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне намерены и в дальнейшем устраивать нападения на украинцев, похожие на теракт во Львове. Есть соответствующие данные разведки о таких планах врага, поэтому надо делать больше для защиты людей.

Напомним, что в в ночь на 22 февраля во Львове был совершен теракт: в городе прогремели несколько взрывов. К утру воскресенья было известно уже о 25 пострадавших, также погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Как писал OBOZ.UA:

– Во Львове правоохранители задержали женщину, которую подозревают в совершении теракта в центре города. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.

– В деле о теракте во Львове появились новые подробности о подготовке преступления. По предварительным данным, подозреваемая самостоятельно приобрела все составляющие для изготовления взрывных устройств в местном строительном гипермаркете.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть информации по расследованию теракта во Львове пока не подлежит публичной огласке. По состоянию на 22 февраля продолжается следствие, поэтому подробности будут позже.

– Вечером, 22 февраля, задержанной за теракт в центре Львова сообщили о подозрении. Правоохранители готовят ходатайство в суд для избрания женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

