''Мобиков'' выжимают на контракты, чтобы меньше платить: оккупанты рассказали о махинациях с выплатами и социальном напряжении. Перехват

В оккупационных войсках назревает социальное напряжение – военнослужащие заметили махинации с выплатами. Российских захватчиков массово заставляют подписывать контракт, чтобы платить им меньше.

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Об этом OBOZREVATEL сообщила хакерская группа "Фронтовые разговоры оккупантов". Военнослужащих в случае отказа пугают тюрьмой.

"Сейчас набрали 240 тысяч. Мобилизовали, мобилизовали. Из них на данный момент 80, короче, находятся в зоне. 160 шарахаются еще в России, при этом они получают, порядка по 200 тысяч рублей и ничего не делают. На фоне этого, короче, нах*й, в войсках зреет, бл*дь, социальное напряжение", – сообщает оккупант в телефонном разговоре.

Как добавил российский захватчик, многие кадровые солдаты в "зоне СВО" не получают такую высокую заработную плату. Однако, те, кто и до сих пор находятся на территории России могут получать значительно больше – до 200 тысяч рублей в месяц.

"Спасибо и нашему гаранту, какой бл*дь с голубого экрана пизд*нул и то, что бл*дь кто-то что-то должен бл*дь получать не менее 190. Чего сейчас все бояться, бл*дь, мобилизоваными быть", – продолжил свой рассказ солдат оккупационных войск.

Кроме того, военный армии РФ добавил, что при объявлении полной мобилизации все надбавки с выплат солдатам будут сняты – получать будут по званию, по занимаемой должности.

"Их заставляют подписывать контракты нах*й. Чтобы быть меньше выплачивать. Всех пугают тюрьмой. А сейчас пугали бл*дь, лозунгами, бл*дь. Все нах*й! "За семью, бл*дь! За Сталина!". Затем начали пугать тюрьмой нах*й. В итоге, короче, сейчас бл*дь, не знаю кто чем пугает!", – подытожил солдат России по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора РФ испытывает значительную нехватку боеприпасов. В связи с этим оккупантам приказали максимально экономить снаряды, поэтому они смогут наносить меньше ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

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