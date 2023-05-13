Мобилизация в Украине: могут ли летом вручить повестки студентам

В Украине мужчины военнообязанного возраста, являющиеся студентами дневной формы обучения или аспирантами, имеют право на отсрочку от мобилизации. Тем не менее, она не может продолжаться постоянно, а таким гражданам летом могут вручить повестку.

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Студенту придется прийти в экс-военкомат, чтобы подтвердить свой статус и не быть призванным в ряды армии. OBOZREVATEL рассказывает, что предусматривает законодательство.

Отметим, что отсрочка от мобилизации студентов предусмотрена статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ей, получатели профессионального (профтехнического), профессионального высшего и высшего образования, а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в период военного положения.

Когда студентов могут мобилизовать?

Право на отсрочку от призыва такие категории военнообязанных получают только на период обучения. Соответственно, пока мужчины-студенты или аспиранты находятся в таком статусе (фактически до получения дипломов), они будут освобождены от призыва.

В частности, пока у военнообязанного украинца есть документ, подтверждающий, что он студент, аспирант или докторант дневной или дуальной формы обучения, то он будет иметь отсрочку.

Мобилизовать студентов могут в так называемое промежуточное, то есть переходное между обучением время (обычно летом). Например, когда парень является абитуриентом и после окончания колледжа поступает в университет или после окончания бакалавриата в вузе идет на магистратуру.

Что делать, если вручили повестку?

Если военнообязанному студенту или аспиранту вручили повестку с требованием явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, игнорировать ее нельзя.

Нужно прийти в ТЦК с документами, подтверждающими на данный момент ваш статус студента дневной формы обучения или аспиранта. Адвокаты советуют ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которое освобождает такую категорию лиц от мобилизации.

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