Мобилизацию подкорректировали: мужчин старше 50 лет будут приглашать в ТЦК только при крайней необходимости. Подробности директивы

Через два с половиной года после начала полномасштабной войны и через пять месяцев после вступления в силу закона об усилении мобилизации власть решила скорректировать призывные процессы. Теперь украинских военнообязанных мужчин в возрасте старше 50 лет будут мобилизовывать только по отдельному распоряжению. Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

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Решение принято с целью "снижения общественного напряжения"

Еще 19 сентября была выпущена внутренняя директива мобилизационного департамента командования Сухопутных войск 116/2/1/21409, которая в основном касалась вопросов призыва в армию ограниченно пригодных лиц в возрасте от 18 до 25 лет (они мобилизации не подлежат, только по собственному желанию). В частности, в директиве указано, что мобилизация на общих основаниях касается лишь мужчин в возрасте от 25 до 49 лет, у которых нет причин для отсрочки.

Об этом в своем телеграм-канале на этой неделе сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Каким-то образом политику удалось узнать о директиву. После этого военные информацию подтвердили, но в подробности особо не вдавались.

"С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Указанные решения, принятые в том числе и с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей и ТЦК для служебного пользования", – сообщили в командовании Сухопутных войск.

Там подчеркнули, что органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Ведь эти меры принимаются не просто так – свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов.

"ТЦК находятся в подчинении Сухопутных войск. То есть набор в ВСУ, Национальную гвардию, пограничные войска осуществляется системой Сухопутных войск. Директиву не разглашают, потому что, кроме информации о приостановлении мобилизации военнообязанных в возрасте 50-60 лет, там есть другая информация, секретная. Поэтому документ не могут опубликовать. В директиве говорится, что военнообязанные в возрасте от 50 до 60 лет будут мобилизовываться по отдельному распоряжению Генштаба, – больше информации там нет", – говорит в комментарии OBOZ.UA Алексей Гончаренко.

Старикам на войне не место

Решение о корректировке мобилизации принято по вполне объяснимым причинам. Пожилые люди, с проблемами со здоровьем, в армии, мягко говоря, не особо нужны.

"Проблема в том, что воинские части, требующие пополнения, – это те, которые участвуют в активных боевых действиях. Командование этих частей не хочет брать мобилизованных в возрасте 50 лет и старше, поскольку они физически не в состоянии выполнять соответствующие задачи. Поэтому возникает парадоксальная ситуация: такую категорию военнообязанных мобилизуют, а в войсках их не берут", – говорит OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Для ТЦК мобилизация таких граждан, в свою очередь, также порой оказывается довольно серьезной проблемой.

"В апреле 2022 года я приехал из Харьковской области в Городище, до этого полтора месяца сидел в погребе у себя в Слатино – это километров пятнадцать от границы с Белгородской областью. Пришел в военкомат становиться на учет, спросили зачем-то размер ноги и сказали: "Ну иди, надо будет – вызовем". И больше не трогали. Но полгода назад шел на работу – остановил на перекрестке усиленный патруль, человек десять. Все в дети мне годятся. Спросили возраст, обрадовались и выписали повестку. Ну и пошел процесс. "Покупатели" приезжают, руками разводят – по здоровью ну никак никому не нужен. А в ТЦК просто так отпустить не могут, по закону не положено. Я туда уже как на работу ходил – встречали как родного, чуть не плакали. В конечном итоге назначили еще одну комиссию да и списали", – рассказывает OBOZ.UA 57-летний бывший военнообязанный Геннадий Надеин.

Но некоторые военнообязанные в возрасте от 50 до 60 лет армии все же могут понадобиться. Если, например, у человека какая-то дефицитная военно-учетная специальность. Но это уже на усмотрение Генерального штаба ВСУ.

"И в любом случае все зависит от здоровья человека. Мы в строевой части мужиков за 40 лет "дедами" называли. А уж что говорить о тех, кому за 50. Они же реально деды, многие – буквально", – говорит OBOZ.UA Вадим, сотрудник одного из областных ТЦК.

Теперь для военнобязанных в возрасте от 50 до 60 лет главное – чтобы в ТЦК не забывали, что их могут призвать только по отдельному мобилизационному предписанию Генштаба.