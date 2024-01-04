'Могли не выдержать и другие операторы': в СБУ рассказали, как помогали 'Киевстару' отразить новые кибератаки РФ

Российские хакеры предприняли новые попытки атаки национального оператора мобильной связи "Киевстар". Однако благодаря киберспециалистам Службы безопасности Украины очередных проблем со связью и мобильным интернетом удалось избежать.

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Более того, под ударом могли оказаться и другие операторы мобильной связи. Об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал в интервью международному агентству Reuters, сообщает пресс-служба СБУ.

По его словам, Служба безопасности не только помогла "Киевстару" возобновить работу, но и отразить новые кибератаки. Он отметил, что киберспециалисты предотвратили масштабный взлом и ряд попыток причинить еще больший ущерб оператору.

"Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы", – сказал Витюк.

Он добавил, что на сегодняшний день Служба безопасности расследует масштабную кибератаку на "Киевстар" по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Специалисты исследуют образцы вредоносного программного обеспечения, которое использовал враг.

Кроме того, он подчеркнул, что атака на "Киевстар" готовилась на протяжении долгих месяцев. Витюк подтвердил, что за этой атакой стоит хакерская группировка Sandworm, которая является штатным подразделением российской военной разведки. Эта группировка уже неоднократно совершала кибератаки на украинские объекты, в том числе операторов связи и интернет-провайдеров.

В то же время Витюк сказал, что кибератака на "Киевстар" не оказала существенного влияния на военные коммуникации, поскольку Силы обороны используют различные алгоритмы и протоколы связи. В целом, отметил представитель СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ отработала уже около 9 тыс. кибератак на государственные ресурсы и объекты критической инфраструктуры нашей страны.

Ранее сообщалось, что хакеры из страны-террориста России находились в системе оператора "Киевстар" с мая 2023 года. Если хакерам кто-то и помогал изнутри, то у него не было высокого уровня доступа, ведь также были использованы программы для похищения паролей.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, хакеры посылают письма якобы от оператора "Киевстар" и Службы безопасности Украины с вредоносным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар". Также отправляется вложение в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Напомним, хакерская атака "положила" сеть "Киевстар" по всей Украине и в роуминге 12 декабря. Восстановление работы мобильной сети "Киевстар" началось вечером 13 декабря после хакерской атаки, произошедшей 12 декабря. О возобновлении работы мобильного интернета "Киевстар" заявили только через два дня, вечером 15 декабря.

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