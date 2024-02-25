'Могу вас разочаровать': Буданов назвал причину смерти Навального

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов назвал реальную причину смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Так, по его словам, Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

Об этом Буданов рассказал на пресс-конференции "Украина. Год 2024". Он также подчеркнул, что российский режим не расшатается сам по себе.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть. – Ред.)", — сказал Буданов.

По его словам, без внешней помощи диктаторский режим Путина не удастся расшатать. А его существование может стать потенциальной угрозой для международного сообщества в будущем.

"Не следует верить, что режим в России расшатается сам по себе. Этого не произойдет без нашей помощи. Наличие этого существующего режима будет постоянной опасностью для мира в будущем. Мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы работаем уже, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события в РФ", – подчеркнул Буданов.

Буданов отметил, что с увеличением активности России в войне будет увеличиваться и количество происходящих на ее территории событий. В частности, это касается украинских операций, чьи темпы будут только увеличиваться.

"Пока война продолжается у нас, до тех пор будут проблемы у РФ", – заявил глава ГУР.

Напомним, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Согласно официальному заявлению, он якобы внезапно "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки. Родным политика российские следователи заявили, что не отдадут тело Навального еще две недели. Более того, им не позволили даже взглянуть на него.

Через три дня после сообщения о смерти в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального президент РФ Владимир Путин наградил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерия Бояринева. Диктатор подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника.

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