Могут долететь до Москвы: какие баллистические ракеты Британия хочет передать Украине

Лондон намерен передать Киеву тактические баллистические ракеты большой дальности Nightfall, которые потенциально могут стать ценным активом Сил обороны Украины в войне против российского агрессора. Однако это оружие еще даже не до конца разработано – Великобритания огласила конкурс на реализацию проекта.

Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ищет отечественные фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов (более 11 миллионов 850 тысяч долларов США). Об этом пишет The Sun.

Каким будет новое оружие

Ракеты Nightfall будут нести 200-килограммовые (по некоторым данным, 300-килограммовые) боеголовки. Ожидаемая дальность полета – 310–370 миль, то есть почти 500–600 километров. В принципе этого достаточно, чтобы поразить Москву и ряд других целей на территории РФ.

Запускаться боеприпасы будут с наземных пусковых установок на базе транспортных средств. Это обеспечивает маневренность и возможность быстрой передислокации, прежде чем российская армия успеет отреагировать на удары.

Ранее военный портал Defence Express отмечал, что требования Лондона к Nightfall объединяют в себе малозаметность, высокоточность, устойчивость к помехам, мощность боевой части, дальность – и все это за очень низкую цену.

"Эта ракета должна быть малозаметной, как указано, "иметь низкую многоспектральную сигнатуру". А также точной и гарантировать возможность высокоточного поражения даже под воздействием систем РЭБ. Заявленное требование к точности – отклонения в 5 метров", – рассказывали эксперты.

Nightfall должна двигаться по квазибаллистической траектории, маневрируя на терминальной стадии полета. Ожидаемая стоимость одной единицы составляет не более 675 тысяч долларов США, исключая боеголовку, пусковую установку и затраты на разработку

Добавим: в комментарии The Sun в воскресенье, 11 января, британский министр обороны Джон Хили рассказал, что во время поездки в Украину его поезд вынужденно останавливался из-за вражеского обстрела. Это произошло в ночь на 9 января, когда агрессор впервые применил "Орешник" по Львову, а также в очередной раз бил дронами и ракетами по Киеву.

"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, атаковавших украинцев при минусовой температуре", – сказал глава МО.

"Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, чтобы они могли сопротивляться", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, перед встречей с президентом Владимиром Зеленским Джон Хили также сообщал, что Великобритания начинает производство дронов-перехватчиков для Украины уже в январе 2026 года. Первые поставки ожидаются в феврале. Проект реализуется в рамках совместной оборонной инициативы с участием украинских и британских инженеров.

