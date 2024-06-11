Могут ли 17-летние украинцы за границей обновить данные через 'Резерв+': объяснение Минобороны

17-летние граждане Украины, которые находятся в другом государстве, должны стать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратится в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение Резерв+ им нельзя.

Об этом сказал спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня. 17-летним юношам нужно непосредственно явиться в дипучреждение, принести свои документы и стать на воинский учет.

Далее эти данные передадут в ТЦК и СП в Украине.

"Это очень важно, потому что не так перегружает ТЦК теми людьми, которые должны были бы приезжать в Украину. Они смогут это сделать за рубежом и продолжить свое обучение, чтобы в будущем применить свои знания на благо Украины", – подчеркнул он.

Напомним, что в соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет ежегодно в течение января.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины ранее объяснили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Кабмин упростил воинский учет для украинцев за границей. Теперь появилась возможность постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения.

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