Могут ли отправить на передовую сразу после вручения повестки: подробное разъяснение

В Украине продолжается полномасштабная война против РФ, а вместе с ней военной положение и всеобщая мобилизация. С первого дня вторжения России в украинские войска призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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После получения приглашения в ТЦК законодательством предусмотрено прохождение определенных процедур, поэтому сразу же после получения повестки военнообязанного не отправляют на передовую. OBOZREVATEL разбирался, как происходит вручение повесток и подготовка военнообязанных к службе.

По информации территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повестки, которые на улицах вручают украинцам, предусматривают уточнение учетных данных. В Сумском областном ТЦК и СП рассказали, что место для вручения повесток действующим законодательством не определено, поэтому ее могут вручить где угодно.

Офицер отдела учета Сумского центра комплектования Роман Яременко рассказал, что во время всеобщей мобилизации лица мужского пола от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Он подчеркнул, что вручение повестки еще не означает, что человека сразу же отправят на передовую.

По словам офицера, в первую очередь процесс вручения повесток происходит для того, чтобы сверить учетные данные и определить степень пригодности человека к службе. Лишь по результатам прохождения медицинской комиссии принимается решение о направлении человека в воинскую часть.

"Не обязательно это пойти сразу и служить. В некоторых боевых частях лица, находящиеся на передовой, фактически могут ни разу не принимать участия в боевых действиях. Потому что у него есть определенные другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка", – рассказал офицер.

В то же время начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что военные с опытом службы отправляются сразу в воинские части, и там командиры могут направлять их на передовую. Он объяснил, что сотрудники ТЦК и СП в первую очередь отбирают людей, у которых есть опыт службы в армии. Таких военнообязанных могут сразу направить в боевые воинские части.

Напомним, представитель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине не будут расширять всеобщую мобилизацию из-за намерений страны-агрессора России разместить ядерное оружие на территории соседней Беларуси.

Ранее сообщалось, может ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки по разным причинам не согласовать бронь военнообязанного.

Как сообщал OBOZREVATEL, повестки в рамках мобилизации в Украине могут вручить даже гражданам, снятым с военного учета в мирное время. как это происходит, и подлежат ли такие мужчины мобилизации, читайте по ссылке.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, как получить отсрочку от призыва во время мобилизации и что делать, если ТЦК не принимает документы. Также было разъяснение относительно процедуры смены места службы в условиях военного положения.

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