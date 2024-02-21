Могут ли в Украине вручить повестку повторно и что нужно знать: разъяснение

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Представители Территориальных центров комплектования (ТЦК) ежедневно патрулируют для вручения повесток гражданам, прежде всего, чтобы проверить, находятся ли они на военном учете и имеют ли причины отсрочки или бронирования.

В зависимости от результатов проверки, этим лицам могут выдать повестку для уточнения учетных данных в ТЦК. Детальнее о том, могут ли в Украине вручить повестку повторно расскажет OBOZ.UA.

Согласно постановлению правительства номер 1487, уточнять учетные данные следует в течение семи дней после любых изменений, однако не реже одного раза в пять лет. В то же время решение ВЛК о состоянии здоровья действующее только в течение года. Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например, для обучения на год, после чего необходимо подать новую справку. Бронирование действует в течение шести месяцев или до устранения оснований для его применения.

К тому же, некоторые мужчины добровольно явились в территориальный центр комплектования (ТЦК) еще в начале полномасштабной войны, однако тогда их не призвали. Среди этих лиц могут быть те, которые были признаны годными Военно-врачебной комиссией (ВЛК) и не имеют права на получение отсрочки.

Соответственно, ТЦК могут вручить военнообязанному повестку повторно в следующих случаях:

Если ВЛК была пройдена больше года назад.

Для проверки учетных данных.

Для проверки данных о бронировании работника.

Для проверки обстоятельств, относящихся к отсрочке.

Для мобилизации.

Представительница Черкасского Территориального центра комплектования (ТЦК) Алина Кривошея рассказала Общественному, что повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Это касается тех, кто пытается избежать военного учета, а именно тех, кто до сих пор не получил повестку с 24 февраля 2022 и внутренне перемещенных лиц.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― отметила Кривошея.

Если лицо уже находится на военном учете и на момент визита в ТЦК его не призвали, то при необходимости его могут повторно пригласить для уточнения учетных данных, состояния здоровья или доукомплектования подразделений нужными специалистами. Таким образом, получение повестки для уточнения данных не означает автоматическую мобилизацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине нужно дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, власти, вероятно, придется принимать непопулярные решения. В частности, могут возрасти ставки некоторых налогов.

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