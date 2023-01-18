Странным образом, заявление официального лица с должностными полномочиями относительно сложности сбития ракет Х-22, для многих оказалось недостаточным.

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Как-то все резко стали знатоками Х-22 и все дружно начитавшись и наслушавшись очень умных людей, занялись игрой в экспертов.

Конечно, с умным видом можно рассуждать о многих вещах, но наличие умного вида ещё не означает, что изображающий сие умом да блещет.

Поэтому, давайте поставим окончательно все точки над "i" в вопросе Х-22 в, нами очень любимом, формате занимательной математики.

И начнём с характеристик Х-22.

Ракета Х-22 обладает следующими очень важными для нас ТТХ:-Скорость от 3 до 4,5 Маха.-Высота полёта - до 25 км.

Отдельно для тех кто не в курсе: 1 Мах = 1 224 км/ч.

То есть, максимальная скорость Х-22 составляет 5 500 км/ч.

Но есть один очень интересный нюанс. В 1970-х разрабатывалась модификация Х-22Б которая имела максимальную скорость 6 Махов, что уже являлось гиперзвуком. Напомню, что порог гиперзвука это 5 Махов. Но данную информацию запомним просто для расширения кругозора, интересно же!

А теперь по перехвату.

Те средства, которые есть в распоряжении ПВО Украины и вправду не могут сбивать Х-22. Некоторые из них не тянут эту ракету по высоте, другие по скорости перехвата. Причем перехвата как по курсу, так и вдогонку. Причём из всех средств угнаться не может вообще никто.

Например, С-300, стоящие на вооружении ВСУ🇺🇦могут перехватывать цель на скоростях до 4,5 тыс км/ч. У ЗРК "Бук" это показатель до 3 тыс км/ч. ЗРК NASAMS сбивает цели летящие на скоростях до 3,5 тыс км/ч. IRIS-T аналогично - до 3 Махов.

То есть, из всего вышеизложенного какой можно сделать вывод?

А вывод прост. Что те противовоздушные средства которые есть у Украины на вооружении, не могут обеспечить эффективный и безоговорочный перехват такой цели как Х-22. Такое может произойти только в исключительном, уникальном случае. В момент пуска ракеты, либо пикирования.

Предугадывая вопрос, сразу отвечу - в случае перехвата Х-22 она с высочайшей вероятностью детонирует в воздухе, поскольку состоит целиком и полностью из массивной боевой части, либо топливной системы и 3 тонн жутко токсичного топлива, что в случае повреждения провоцирует детонацию всего и вся.

А потому, удивляюсь тому, как у многих продолжает превалировать доверие к бабкам на лавочке, а не к официальным должностным лицам, уполномоченным доносить соответствующую информацию.