''Мой папа поехал вас бомбить'': российские школьницы радостно рассказали об убийствах украинцев. Видео

В то время как российские педагоги продолжают учить украинских депортированных детей пропаганде, собственные дети россиян оказываются поражены цинизмом. Маленькие девочки в специальном приложении для общения радостно рассказывает об убийствах украинцев.

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Об этом сообщил TikTok-канал "Dreamscape UA". Видео набрало полмиллиона просмотров.

Девочки, вначале поприветствовав блоггера, затем задали ему вопрос о том, почему он не находится в подвале. Одна из девочек пояснила свой вопрос, сказав:

"У меня папа на войну уехал, чтобы вас бомбить походу", — ответила девочка.

Когда блоггер спросил девушек, хорошо ли это, одна из россиянок ответила, что да, потому что "это так здорово".

Одну из девушек еще больше подогрела дискуссия, и она добавила: "Наш Путин намного лучше, чем ваш Зеленский". Другая девушка присоединилась, назвав Зеленского "ходячим клоуном". Как аргумент ребенок привел тот факт, что Путин, в отличие от Зеленского, не ходит голым по магазину.

Видео собрало полмиллиона просмотров, а в комментариях люди выразили возмущение поведением девочек и удивление тем, кем они вырастут в будущем.

"И что их этого может вырасти?", – пишут возмущенно комментаторы.

Также многие люди желают "их отцам не вернуться домой".

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованный в российскую армию и прибывший в Украину воевать эмоционально поделился с женой опасностями, которые подстерегают его на каждом шагу. Впоследствии сорвавшись на истерику, он признался, что живым домой вернуться способен только "супермен".

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