Молниеносно и смертельно опасно для врага: Порошенко показал, как украинские бойцы только что привезенным FPV-дроном уничтожили оккупантов

Петр Порошенко поделился кадрами с фронта, на которых украинские бойцы с помощью FPV-дрона поражают укрытие российских окупантов на Донецком направлении. Эти БПЛА день до этого команда Порошенко передала защитникам на фронт.

Видео дня

Соответствующее видео пятый президент обнародовал в соцсетях.

"Вчера в обед мы передали эти FPV. Ночью их доставили на позиции. Буквально 30 минут назад ребята уже уничтожили укрытие россиян в Донецкой области. Видеодоказательство", – прокомментировал кадры Порошенко.

"Так работают 21 ОБСП Президентской бригады и наша команда. Молниеносно быстро и смертельно опасно для окупантов", – отметил лидер Евросолидарности.

Как известно, накануне Петр Порошенко привез в районы Покровска и Роботиного более тысячи FPV-дронов, а также средства РЭБ, зарядные станции, передвижные авторемонтные мастерские, шины для грузовиков, робот-разминировщик, квадроциклы для штурмовых действий и эвакуации раненых. 100 дронов из этой партии помощи получили спецназначители 21 ОБСП отдельной Президентской бригады.

Военные на фронте говорят – дронов нужно все больше, а привозящие благотворители и волонтеры практически сразу отправляют на боевые задачи.