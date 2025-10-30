Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что с ноября этого года Украина открывает возможность экспорта собственных образцов вооружения. Издание "Украинская правда/Межа.Оборонка" отмечает, что это решение должно стать важным шагом к финансовой устойчивости украинского оборонно-промышленного комплекса, ведь позволит компаниям привлекать средства для развития технологий, а государству – получать дополнительные налоговые поступления. Впрочем, ключевым вызовом остается вопрос: как построить прозрачную систему экспорта оружия без рисков коррупции и чрезмерной бюрократии

По словам исполнительного директора National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI Сергея Гончарова, главная угроза заключается в сохранении модели государственной монополии.

"В течение многих лет Украина использовала модель, в которой только узкий круг государственных компаний-спецэкспортеров имел право осуществлять внешнеэкономические операции с товарами военного назначения. Формально это создавалось для контроля за чувствительными технологиями, но на практике – породило непрозрачность, политическое влияние и коррупционные риски", – отметил Гончаров.

Производители, которые не имеют прямого доступа к заказчикам, вынуждены работать через государственных посредников, что снижает прибыльность контрактов и сдерживает инновационное развитие отрасли. Еще одной системной проблемой, по мнению Гончарова, является несогласованность разрешительных процедур. Каждый контракт проходит десятки этапов согласований, межведомственных решений и проверок конечного пользователя. Это создает задержки, потерю заказчиков и репутационные риски для украинских компаний.

"Нужно отойти от ручного управления и перейти к цифровой, предсказуемой модели регулирования, – подчеркнул исполнительный директор NAUDI. – Мы предлагаем внедрить открытый реестр экспортных операций, публичную отчетность спецэкспортеров и стандартизированные процедуры согласований. Это позволит сократить коррупционные риски и повысить доверие международных партнеров".

Оптимальной моделью сегодня является баланс государственного контроля и рыночной конкуренции. Государство должно сохранять контроль за стратегическими технологиями, но одновременно предоставить возможность добросовестным производителям самостоятельно выходить на внешние рынки – по четко определенным правилам.