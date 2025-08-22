Херсонес

Вчера мы сообщали о том, что во временно оккупированном Севастополе было зафиксировано несколько вкусных прилетов, и один из них был отмечен по старому аэродрому на мысе Херсонес. Он уже давно не используется для базирования и даже приема самолетов и является идеальным местом для запуска "шахедов". Его удаленность и обособленность от остальной городской застройки дает неплохую маскировку манипуляций, которые можно выполнять на этой локации. Ну а судя по тому, что наши военные потратили несколько недешевых боеприпасов именно по этой локации, только усилило указанное подозрение.

Далее текст на языке оригинала.

І ось ТГ-канал "Крымский Ветер", спираючись на власні джерела, теж дійшов подібного висновку. Літаків там немає, але поруч зі злітно-посадковою смугою, у загадкових будівлях, по яких добре прилетіло, почалася пожежа і пролунали вибухи. Загалом, після прильотів, ворог явно попрощався або з партією "Шахедів", або з якимись засобами ППО, або і з тим, і з іншим, одночасно. Таким чином, показовим стає не тільки факт ураження чогось цікавого в цій локації, а й те, що майстерно відпрацювала розвідка, яка і видала відповідні цілевказівки.

Новоросійськ

Оскільки мова зайшла про морські події, головне управління розвідки ЗСУ повідомило про кумедний інцидент, що стався в новій головній базі недогризків колишнього чорноморського флоту, в порту Новоросійська. Згідно з повідомленням ГУР, розміщеному на офіційному ТГ-каналі, події розвивалися наступним чином.

"…Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійска, де держава-агресор росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора росії з числа т.зв. "ПДСС" (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства) — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані…"

Крім самого факту знищення групи російських водолазів, слід зазначити ще один момент. Морський дрон таки зміг проникнути в акваторію бази і тільки там він був заглушений засобами РЕБ. Принаймні, так про це написано в офіційному повідомленні. Але наскільки можна судити, такі масивні дрони мають кілька каналів зв’язку і, можливо, не всі з них вдалося заглушити, а тому, залишилася можливість віддати команду на підрив, коли водолази опинилися в зоні ураження бойової частини апарату.

З іншого боку, дрон, що прорвався, показав методику роботи ворожої РЕБ просто всередині бази. Напевно з цих даних мають бути зроблені відповідні висновки і вже наступний візит дрона або дронів, виявиться куди як більш насиченим, у частині дії. Ну а ГУР наче натякає лаптям про те, що вони взялися вже і за цю базу, а тому, враховуючи досвід бази в Севастополі, пора замислитися про те, куди бігти далі. В іншому випадку, в Новоросійську можна буде поставити копію севастопольського монумента і дати йому назву "Пам’ятник затопленим кораблям-2" Принаймні, це буде по-нахимовськи. "Великий флотоводець" прямо зараз, пишався б своїми нащадками, адже вони теж втопили значну частину флоту і прос**али головну базу флоту. Хоча у спадкоємців ще є і суворовський досвід переходу через Альпи. Їм достатньо сказати: "Ми вам дамо парабелум і будемо йти в гори", як процес піде своїм пішком.