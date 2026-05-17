Москва и область – под атакой дронов: сообщают о прилетах по НПЗ, нефтебазе и заводу полупроводников и аэропорту. Фото и видео

В ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жалуются на пожары, сообщается о вероятном поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, ударяя по жилым домам. Об ударах по Москве и области, а также последствиях атаки пишет Telegram-канал Exilenova+.

В Московской области поражен ряд важных целей

В ночь на 17 мая украинские дроны поразили в Московской области ряд важных целей.

В частности, в Exilenova+ сообщили об ударе по заводу АО "Ангстрем" в Зеленограде. Это предприятие разрабатывает и производит полупроводниковые изделия, от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Находится под санкциями США.

На месте попадания вспыхнул пожар, который визуально может составить конкуренцию Туапсе и Перми.

Кроме того, в Exilenova+ показали момент удара, как утверждается, по Московскому НПЗ.

Появились также сообщения об атаке на аэропорт "Шереметьево" в Химках.

В селе Дурыкино после взрывов вспыхнула нефтеналивная станция "Солнечногорская".

Ход дроновой атаки на Москву и Московскую область

О том, что украинские дроны – обычные и реактивные – наведались в Подмосковье и даже Москву, стало известно около 03:30 ночи.

Серия взрывов прозвучала, в частности, в городе Клин на северо-западе от Москвы.

Также взрывы раздавались в Зеленограде.

"Московскую область БПЛА обходят с нескольких направлений... Атака продолжается, в рейде задействованы комбинированные БПЛА", – отмечали в Exilenova+ около 4 часов утра.

В Зеленограде после взрывов в небо поднялся дым.

Громко было также в городе Сходня.

Также жаловались на взрывы и снимали кадры с дымом жители Химок.

