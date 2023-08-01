'Москва ускоренно привыкает к полноценной войне': у Зеленского прокомментировали атаку дронов и объяснили, что ждет РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные удары по элитному району российской столицы "Москва-Сити", которые прогремели сегодня ночью. Он заметил, что это очевидный сигнал, что России, развязавшей кровопролитную войну в Украине, пришло время отдавать долги.

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Об этом Подоляк написал у себя в Twitter. Отныне не только ростовчанам и таганрожцам приходится свыкаться с военными буднями, но и куда более зажиточным и беспечным жителям Москвы.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, – объективный исторический процесс", – рассудил представитель президентского Офиса.

Подоляк предрек ей и дальше фиксировать все больше неустановленных дронов, наносящих удары по жилым зданиям, больше конфликтов, больше военных действий внутри страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 30 июля Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крах" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

Уже 1 августа ситуация повторилась. Атака дронов показала, что системы противовоздушной обороны российской столицы не способны эффективно защищать даже правительственные постройки.

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