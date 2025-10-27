Что могу сказать пессимистам?

Вокруг Москвы плотность ПВО действительно не имеет аналогов.

Что скажу оптимистам?

Не существует ПВО, которое нельзя было бы пробить перегрузкой.

Что могу сказать москвичам?

Среди вас, конечно, есть разные люди. Кто-то за войну, кто-то против, а кому-то это все по барабану: дайте жить и все. Но судьба и БПЛА не выбирают плохих и не облетают хороших.

Если ваша страна начала войну, то сложно удивляться, что война пришла в дом зачинщиков. Так очень часто случается.

После наших истерзанных и изуродованных россиянами городов, пылающего Киева, вид горящей Москвы будет любезен каждому украинскому взгляду.

Это справедливо, правда? А мы за справедливость.

Мы, скоро 4 года как, ложимся спать не зная, проснемся ли. Это как лотерея, в которой главное не выиграть летящий от вас приз.

Вам тоже предстоит в неё сыграть.

Москва, конечно, закрыта максимально, но... вы же помните: нет в мире ПВО, которое нельзя было бы перегрузить.

И, да... Россия - это не одна Москва.