"Мою маму убили": дочь погибшей в результате удара РФ по ТЦ в Кривом Роге рассказала о трагедии. Фото

Одной из жертв российского нападения на торгово-развлекательный центр в Кривом Роге 21 августа стала 52-летняя Валентина Горб. Она работала продавщицей парфюмерии на торговом острове в разрушенном торговом комплексе.

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Её дочь Юлия рассказала Суспільному о трагедии. Всего в тот день погибло 16 человек и около 130 получили ранения.

Она была доброй, любила животных

Юлия рассказала, что до последнего надеялась, что ее мама жива, обзвонила все больницы, после чего обратилась в полицию и сдала тест ДНК. По его результатам стало известно, что ее мама погибла. У нее остались мама, муж и дочь.

"Я искала ее повсюду, по всем больницам, до последнего надеялась, что она где-то там просто без сознания. Уже поздно вечером в день трагедии обратилась в полицию, и они взяли у меня тест ДНК. На следующий день я ждала хоть какой-нибудь информации, также звонила в больницы, а потом снова в полицию, и только во второй половине дня я позвонила в очередной раз, и мне сказали, что мамочка погибла, ДНК совпало", – рассказала девушка.

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По ее словам, мама была доброжелательной и отзывчивой, любила животных, кормила бездомных животных, искала им дом. У нее дома было много кошек и две собаки.

"Мама очень добрая и отзывчивая. Она всегда бескорыстно помогала всем и была очень самоотверженной. Она очень сильно любила своего мужа. У неё очень много котиков и две собаки. Мама помогала и спасала животных с улицы, искала им дома, кормила – она самый добрый человек из всех, кого я знаю", – сказала Юлия.

Женщина работала продавщицей парфюмерии на островке в торговом центре и очень любила свою работу, радовалась, когда люди были довольны её помощью в выборе парфюмерии.

"Она всегда очень радовалась, когда подбирала людям удачные ароматы, звонила мне и очень хвасталась, говорила, что люди приходили и выражали ей благодарность", – рассказала дочь.

Также Валентина мечтала покататься на лошадях, и осенью они собирались отдохнуть в Карпатах. Однако все мечты прервала Россия.

Последний раз она выходила на связь в тот день в полдень – написала дочери об акции на бананы в местном супермаркете и сказала, что привезет их домой. Больше на связь она не выходила.

"Но больше я ее никогда не увижу. Мою маму убили", – сказала Юлия.

Что предшествовало

В пятницу, 21 августа, российские оккупанты вероломно атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. Захватчики дважды нанесли удары по крупнейшему городскому торгово-развлекательному центру "Солнечная галерея", внутри которого находились люди.

В результате атаки 16 человек погибли, еще около 130 человек получили ранения, 23 августа в городе объявлен днем траура.

В результате первого удара в магазинах ТЦ возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли второй удар дроном по зданию.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 24 августа днем в Чернигове российские оккупанты обстреляли центр города. Дрон попал в жилой многоэтажный дом, вспыхнул сильный пожар. В результате российского обстрела пострадали семнадцать человек, среди них двое детей 12 и 17 лет. Трое пострадавших госпитализированы.

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