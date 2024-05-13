'Может быть подготовка к переговорному процессу': Тимочко обратил внимание на интересный аспект со сменой министра обороны РФ. Видео

В России в первый раз за 12 лет новый министр обороны. Многие аналитики сходятся во мнении, что смена министра означает – Путин готовится к затяжной войне. Однако отстранение "зашкваренного" Шойгу и замена его на экономиста с международными связями может быть подготовкой к переговорному процессу.

Об этом сказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в новом выпуске программы Oboz.Talk. Он сказал, на что может указывать назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ.

По его словам, перед Путиным сейчас стоит задача стабилизировать экономику. Россия выделила 120 миллиардов долларов на "оборонку" и их нужно осваивать. "А Шойгу не справляется с тем", – отметил Тимочко.

"Во-вторых, важно понимать, что ставят политика, который вел экономическую работу министром экономики, затем по внешним делам. То есть, с надеждой видно, что зашкваренного Шойгу отодвинули, а поставили человека, имеющего какие-либо связи на международной арене, с международными политиками или с экономическими структурами для того, чтобы проводить какие-то договоренности.

По его словам, Путин делает ставку на личные связи Андрея Белоусова в международной экономике. В частности, на его хорошие отношения с китайским бизнесом. Тимочко предположил, что Белоусов даже не может быть ставленником Китая.

"Есть информация, что у него очень хорошие и теплые отношения с китайским бизнесом, что, собственно, в крайний год он пытался выстраивать, пусть через третьи страны, но импорт, экспорт непосредственно необходимых им товаров из Китая. Возможно, это один из тех вариантов. Возможно , это просто ставленник Китая относится", – отметил военнослужащий.

Тимочко также предположил, что назначение на должность главы минобороны гражданского чиновника может быть простым "обезьяньем" подхода к этому вопросу европейских стран.

"Возможно, они пытаются взять или украсть опыт наш, или других стран, где во главе Министерства обороны стоит гражданский человек, финансист, потому что в целом задача Министерства обороны, даже той же России, его задача стоит в плоскости обеспечения войск – логистика, покупка товаров первой потребности, даже того же вооружения. А планирование военных операций, проведение, воплощение их в действие этим все-таки занимается генеральный штаб", – отметил военнослужащий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Путин предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов.

В ISW объяснили, что означает назначение Белоусова вместо Шойгу и ротации Патрушева. По мнению экспертов, Путин, таким образом, хочет мобилизовать экономику и ОПК для поддержки длительной войны в Украине.

Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в России фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.