Имеет ли возможность РОВ для нападения на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области со своей территории?

Видео дня

Вопрос в последние дни стал весьма актуальным в контексте обсуждения наступательных возможностей РОВ и в целом угрозы открытия второго фронта.

Что же, всё довольно просто.

На сегодняшний в Курской, Брянской и Белгородской областях россии по границе с Украиной сосредоточено до 25 батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тыс. человек.

Данные БТГР растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации-секторе.

Суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике: танки – около 100 вместо штатных; 275ББМ – чуть более 360 вместо штатных 825; ствольная артиллерия – 200 вместо штатных 300; РСЗО – 30 вместо штатных 300!!!

Как видим, штатная комплектация этих БТГр порою не достигает 50% и даже более!

Хочу на этот момент обратить особое внимание, ведь данная количественная диспропорция ярко демонстрирует уровень дефицита техники в подразделениях РОВ и отсутствие возможности быстро и эффективно решать командованием оккупантов этой проблемы.

Следующий момент – протяжённость фронта. Сумская, Черниговская Харьковская области – это более 700 км с россией, и охватить этот фронт 25 БТГр физически не способны. С учётом же нынешнего качества российских подразделений, профессионального состава и комплектации их функционал 3 БТГр на 1 км фронта.

То есть 25 БТГр могут охватить максимум до 8 км фронта, что соответствует узконаправленному наступлению, например, по трассе Е-105 на Харьков или Н-07 на Сумы. Но для этого всю эту дефективную и недоукомплектованную массу следует сконцентрировать в одной локации, оголив всю границу.

То есть, все те силы, что сейчас сконцентрированы вдоль границы являются, во-первых, сдерживающими-оборонными, во-вторых – сковывающими ВСУ, в-третьих – элементом провокаций и диверсий, в частности, для артиллерийских террористических обстрелов территории Украины.

Именно поэтому всё достаточно просто. Наступления со стороны Курской, Брянской и Белгородской областей на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую ожидать не стоит. Проникновение ДРГ – да. Обстрелы – да. Суицидальные попытки захватить приграничные села – да. Но не более.