Может ли Украина мобилизовать мужчин, выехавших за границу: подробное разъяснение

В конце 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает существенные изменения в процессе мобилизации. Вместе с этим военно-политическое руководство страны начало обсуждать возможность возвращения из-за границы военнообязанных граждан.

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На сегодняшний день прорабатывается возможность электронного оповещения мужчин, выехавших за границу. OBOZ.UA выяснял, могут ли мобилизовать мужчин, которые находятся за границей, и что нужно знать.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в случае принятия решения о вызовах в территориальные центры комплектования через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным, в том числе тем, кто находится за границей.

Также он уточнил, что оборонное ведомство рассматривает возможность оповещать военнообязанных мужчин о необходимости явиться в ТЦК и СП через электронное извещение. Умеров подчеркнул, что такие приглашения будут получать даже те украинцы, которые находятся за пределами страны.

На сегодняшний день министерство обороны планирует сделать учет военнообязанных украинцев, живущих за границей, и агитировать их возвращаться и пополнять ряды ВСУ. При этом Умеров заявил, что сейчас власть работает над вопросом возможного ограничения некоторых прав украинцев за границей, которые не станут на воинский учет. Но пока по этому поводу продолжаются консультации с министерством юстиции и правоохранительными органами.

В свою очередь народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что все мужчины должны будут получить карточку военного учета и пройти переидентификацию в ТЦК и СП. К тому же народный избранник уточнил, что если человек находится за границей, он тоже должен пройти эту идентификацию. В ином случае для такого украинца могут наступить определенные последствия.

По словам народного депутата, изменения будут и в отношении банковских услуг. В частности, банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот воинский учет.

Напомним, новый проект закона о мобилизации содержит перечень запретов и наказаний для уклонистов, а также сокращает перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

Ранее сообщалось, что согласно новому проекту закона, кроме административной и уголовной ответственности, украинец, который избегает военной службы, может столкнуться с материальными ограничениями.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте о мобилизации, который правительство внесло в парламент, есть нормы, противоречащие Конституции Украины. В Офисе омбудсмена этот документ будут тщательно изучать, когда получат его на согласование.

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