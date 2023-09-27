'Может носить тактический характер': эксперты дали прогноз, чего ждать после прорыва ВСУ возле Вербового

Прорыв Сил обороны у села Вербового Запорожской области, где наши защитники плотно заняли населенный пункт, имеет тактический характер для Вооруженных Сил Украины. Теперь украинские защитники могут заняться уничтожением вражеских ресурсов, а также логистики их поставки в качестве подкрепления.

Об этом рассказал военный эксперт и экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина". В нем же он указал, что значительного перелома на этом направлении этот прорыв иметь не будет.

"Оккупанты перекинули сюда резервы по меньшей мере четырех дивизий ВДВ и эти силы пытаются атаковать с флангов. То есть, наша армия систематически уничтожает их артиллерию, бронетехнику и личный состав. Что будет дальше? Я уверен, что пока мы не разорвем подразделения, которые сменили тех, кто держал оборону на "линии Суровикина", вряд ли появится возможность активно двигаться вперед", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в ближайшее время украинская армия сможет сосредоточиться на уничтожении боевого потенциала захватчиков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Силы обороны ворвались в село Вербовое в Пологовском районе. По состоянию на 24 сентября они продолжали атаковать врага в населенном пункте, применяя бронетехнику.

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