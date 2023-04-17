'Может привести к патовой ситуации': глава Мюнхенской конференции указал на главную ошибку Запада в отношении Украины

Страны Запада совершают большую ошибку в отношении Украины. Западные партнеры постоянно подчеркивают неизменную и непреклонную поддержку Украины, однако пока действия союзников не отвечают заявлениям.

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Если Запад не наполнит обещания реальным смыслом, это может привести к тупику на фронте в Украине. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции Кристоф Гойсген, которого цитирует Tagesspiegel.

Гойсген призвал западных партнеров Украины не только заявлять о поддержке Украины, но и реально обеспечивать ее.

"Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя", – убежден глава Мюнхенской конференции.

Гойсген также считает, что президент РФ Владимир Путин допустил большую ошибку, когда принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российский диктатор был уверен в том, что у него сильная армия и что Китай открыто поддержит РФ. В то же время Путин просчитался, считая Украину слабой, а Запад разделенным.

Однако глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что Путин не намерен отступать и может выиграть войну на истощение. Так что Запад должен сделать все, чтобы сломать планы главы Кремля.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине… Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отразить агрессивную войну России. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, то скорее, можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа", – подчеркнул Гойсген.

Напомним, ранее о том, что победа Киева важна для Запада, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул: "Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетие".

Также сообщалось, что Путин обвинил Запад в разжигании войны в Украине. Российский диктатор заявил, что к "кризису" якобы привела поддержка США "цветных революций".