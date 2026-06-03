Можно будет бить из HIMARS по Петербургу: в США завершили ключевой этап разработки нового ракетного двигателя

Американская компания Lockheed Martin и армия США успешно завершили один из ключевых этапов создания новой дальнобойной ракеты PrSM Increment 4. во время испытаний была успешно отработана передача управления от твердотопливного двигателя к прямоточному воздушно-реактивному, что обеспечит значительное увеличение дальности. В перспективе это оружие сможет поражать цели на расстоянии более 1000 километров и запускаться с обычных пусковых установок HIMARS и M270.

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Об этом сообщил военный портал Defense Express со ссылкой на пресс-релиз Lockheed Martin. В компании отметили, что тестирование проходили на наземном стенде L3Harris.

Новая ракета сможет преодолевать более тысячи километров

Речь идет о ракете Precision Strike Missile Increment 4 (PrSM Inc.4), которая станет одной из сверхдальнобойных в своем классе. Во время испытаний Direct Connect Transition Test на наземном стенде L3Harris разработчики продемонстрировали успешную работу новой силовой установки.

В Lockheed Martin отметили, что летные испытания ракеты должны начаться уже осенью этого года в соответствии с утвержденным графиком.

Особенностью PrSM Inc.4 является использование двухрежимного двигателя, сочетающего твердотопливный ускоритель и прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Благодаря этому новую ракету можно будет запускать с уже имеющихся американских реактивных систем HIMARS и M270 без необходимости модернизации пусковых установок.

По данным компании, дальность поражения будет превышать 1000 километров, хотя ранее американские военные выдвигали требования по дальности на уровне около 800 километров.

Какие возможности это может открыть для Украины

В Defense Express отмечают, что в случае появления таких ракет на вооружении Сил обороны Украины, то возможности HIMARS и M270 существенно расширились бы. В частности, украинские военные могли бы поражать баллистикой стратегически важные цели на значительной глубине территории России.

По оценке издания, дальность более 1000 километров теоретически позволила бы наносить удары по объектам в Санкт-Петербурге и других важных военных или промышленных центрах РФ.

В то же время эксперты отмечают, что пока речь идет лишь о перспективной системе вооружения, которая еще проходит испытания. Кроме того, даже после завершения разработки Соединенные Штаты в первую очередь будут формировать собственные запасы новых ракет, поэтому поставки их союзникам вряд ли являются вопросом ближайшего времени.

А передача PrSM Inc.4 Украине пока не выглядит реалистичной даже в среднесрочной перспективе, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте американская корпорация Lockheed Martin объявила об успешном завершении первого испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM) версии Increment 2. Это событие стало важнейшей вехой в программе модернизации дальнобойной артиллерии армии США. Испытание ракеты подтвердило способность системы HIMARS поражать не только стационарные наземные объекты, но и морские цели в движении.

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