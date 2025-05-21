'Можно химию попробовать': в ГУР перехватили доказательства применения оккупантами запрещенного оружия

Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало разговор оккупантов с доказательствами применения войсками РФ химического оружия. Соответствующий приказ отдал командир захватчиков.

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Перехваченное украинскими разведчиками общение вражеских военнослужащих обнародовано 20 мая на YouTube-канале ГУР. Известно, что военные преступники воюют против Сил обороны в Донецкой области.

В разговоре командир оккупационной армии приказал атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом оружием.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – сказал россиянин, который руководил действиями солдат.

Судя по тому, что другой отреагировал на это как должное, такая практика у врага является постоянной.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – предупредили защитники нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, недавно в сети появился первый тизер фильма "ГУР: Код "Сикора", созданный в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Главную роль в ленте играет актер, режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев.

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