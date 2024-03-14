Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это чревато: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно законодательству, человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации.

Однако если военнообязанный все же избегает военной службы, это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Об этом в комментарии "Фактам" рассказал адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, если у гражданина нет законных оснований для отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то он не имеет права отказаться от прохождения военной службы. Однако если человек все же принял такое решение, то в таком случае он будет нести ответственность.

Правозащитник объяснил, что если после вручения повестки человек без уважительной причины не явился в ТЦК и СП, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф. Однако если военнообязанный прошел медицинскую комиссию, был признан годен к военной службе и получил мобилизационное распоряжение, в таком случае предусмотрена уголовная ответственность.

Адвокат добавил, что для привлечения человека к уголовной ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения от мобилизации. Чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз, когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность", – заявил адвокат.

Напомним, на Львовщине разоблачили двух работниц Государственной пограничной службы Украины, которые продавали информацию из закрытых государственных баз данных. К ним обращались мужчины призывного возраста, чтобы узнать, не разыскивают ли их военкоматы. "Услуга" стоила 150 долларов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области военнообязанный мужчина получил повестку, однако отказался служить по мобилизации. Он заявил, что в армию ему мешают пойти плохое зрение и нежелание нести военную службу.