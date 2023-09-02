Можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки: разъяснение юриста

В Украине запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и перемещение, а также работу ПВО. Однако работа работников ТЦК, тем более в общественных местах, в этот список не входит.

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Как выяснил OBOZREVATEL, во время вручения повесток работники ТЦК и СП (новое название военкоматов – Ред.) запрещают фиксировать их на видео. Они ссылаются на военное положение и запрещение съемка военнослужащих. Однако адвокаты Роман Симутин на YouTube-каналах опроверг этот "запрет" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Адвокат советует во время вручения повесток вести собственную съемку, чтобы иметь доказательства в случае совершения нарушений работниками ТЦК.

"Доставайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать вас", – сказал адвокат Роман Симутин.

Адвокат Вера Тарасенко ранее на YouTube-канале объясняла, что запрещено снимать военных, их местоположение, технику и их перемещение, работу ПВО.

"Но значит ли это, что если в отношении вас военные или полиция ведут себя незаконно, то это тоже запрещено снимать? Полиция и военные Вам конечно же ответят, что да, их запрещено снимать и что они нетронуты. И вот здесь и кроется главный обман", – добавила правозащитница.

По ее словам, все действия полиции и военных по отношению к вам фиксировать на фото и видео "можно и нужно".

"Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают ли повестку, угрожают ли Вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно Вас лично какие-то действия, то это уже Вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – говорит адвокат.

Кроме того, согласно ст. 307 ГК Украины физическое лицо может быть снято на фото, кино и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.

"Конечно же, полиция, а также военные всегда ссылаются на то, что информация об их действиях конфиденциальна и что их нельзя снимать. Но и здесь таится ложная информация. Полиция или военные по отношению к вам, когда они вручают вам повестку или выполняют другие действия, – это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", – сказала правозащитница.

Она добавила, что в правовом государстве, прежде всего, должны уважать права и свободы граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить сотрудникам ЖКХ, ОСМД и других организаций, обслуживающих жилые дома, подавать в военкоматы сведения о призывниках и военнообязанных и вручать повестки о вызове в ТЦК и СП. Кроме этого, этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, вовлекать в работу на экономику государства.

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