Можно ли спастись от российских 'Искандеров' и как: основные моменты

В последние недели российская террористическая армия активизировала ракетные удары по территории Украины. Враг стал активно применять, в том числе, баллистические и крылатые ракеты "Искандер".

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Оккупанты все чаще используют дефицитные "Искандеры" для ударов по важным объектам Украины, однако из-за атак часто страдают мирные жители. Об этом сообщает "24 канал".

Российские войска наносят удары двумя типами этих ракет "Искандер-К" – это крылатая ракета, а также "Искандер-М" – баллистическая. Зачастую "Искандер-К" называют аналогом российской ракеты "Калибр", но она запускается не с корабля, а с наземного ОТРК.

Ракета "Искандер-М" обладает повышенными характеристиками по скорости по сравнению с версией "Искандер-К". Хотя точные данные по скорости "Искандер-М" не разглашаются, ряд источников и экспертов считают, что она гиперзвуковая. Кроме того, ракета "Искандер-М" имеет улучшенную систему управления, что позволяет более точную наводку на цель и обеспечивает высокую точность удара. Также "Искандер-М" обладает большей манёвренностью и способностью уклониться от систем противовоздушной обороны

Примечательно, что в течение мая только по Киеву российские террористы запустили около 25 ракет "Искандер". Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Однако такие обстрелы представляют серьезную опасность для мирных жителей.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что государство-террорист РФ обстреливаетКиев "Искандерами" из Брянской области – примерно в 340 километрах от столицы Украины. Поэтому ракета достаточно быстро подлетает в Киев.

В связи с большой скоростью ракеты у мирных жителей есть всего несколько минут, чтобы среагировать на сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Спикер Воздушных силах ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинцам нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии.

Даже в случае успешной отработки ПВО боевая часть ракеты "Искандер" весом в сотни килограммов взрывчатки может разорваться уже на земле и нанести существенный вред людям.

Напомним, ночью 1 июня страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт против украинцев, атаковав Киев ракетами из комплекса "Искандер". Силы противовоздушной обороны сбили все 10 таких целей, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали кадры падения обломков ракеты в Киеве во время российского обстрела 29 мая. Части боеприпаса едва не попали в маршрутный автобус и легковушку, проезжавшие на месте происшествия.

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