Можно смотреть вечно: в ВСУ показали, как с помощью FPV-дрона сбили российский БПЛА SuperCam. Видео

Украинские защитники ликвидировали российский разведывательный беспилотник SuperCam с помощью FPV-дрона. Момент уничтожения вражеского БПЛА военные показали на видео.

Видео дня

Бойцы ВСУ показали эффективность дронов-камикадзе в борьбе с враждебными целями как в небе, так и на земле. Об этом говорится в Telegram-канале WU Samurai.

Благодаря своей маневренности, скорости и точности, FPV-дроны становятся важным оружием на поле боя.

"Солнышко садится за рощу, Суперкамчик говорит "Прощай", — подписали видео военные.

Что известно о БПЛА SuperCam

SuperCam – это серия беспилотников, которые Россия использует для разведки, корректировки артиллерийского огня и аэрофотосъемки. Они оснащены зашифрованными каналами передачи данных, что повышает их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплекс разворачивается через 15 минут.

По заявлениям производителя эти дроны могут находиться в воздухе до 4,5 часа и передавать видеосигнал на 50-100 километров.

Существует более 10 модификаций этого беспилотника. К примеру, размах крыльев модели S150 составляет 1,5 м, а модели S350 – 3,2 метра. Также увеличивается дальность полета от 110 км до 240 км. Высота полета – от 150 до 5000 м. Скорость во время полета – 65-120 км/ч.

Несмотря на технические характеристики, украинские военные регулярно уничтожают эти аппараты. За февраль 2024 года было ликвидировано по меньшей мере три SuperCam, а в предыдущие годы их сбивали как зенитные расчеты, так и средства РЭБ. По оценкам экспертов, SuperCam составляет около 15% всех разведывательных БПЛА в российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!