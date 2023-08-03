МУС может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства России: названа причина

Международный уголовный суд в Гааге может выдать новые ордера на арест диктатора Владимира Путина и высшего руководства страны-террориста России. Причиной для этого может стать расследование военных преступлений частной военной компании "Вагнер".

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При этом кремлевский диктатор фактически сам себя выдал с поличным, ведь после попытки мятежа вагнеровцев признал, что ЧВК полностью финансировалась из российского бюджета. Об этом сообщает "Голос Америки".

Заявление Путина о финансировании боевиков из бюджета РФ открыло новые возможности для Международного уголовного суда расследовать массовые военные преступления наемников ЧВК "Вагнер". Также прокуроры могут найти прямую связь между этими преступлениями и руководством России, включая кремлевского диктатора.

Стоит отметить, что Путина уже признали на международном уровне виновным в военных преступлениях, в частности, в депортации детей из Украины, что является преступлением войны в соответствии с международными законами. Однако дело о депортации детей не единственное дело, расследуемое Международным уголовным судом, которое потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина и высшего руководства России.

Одним из дел, которые могли бы привести к новым расследованиям и потенциально новым ордерам на арест Путина, является дело военных преступлений так ЧВК "Вагнер". Частные военные компании запрещены российским законодательством, к тому же правовой статус этой организации до сих пор не до конца ясен. Впрочем, страна-агрессор не скрывает, что использовала вагнеровцев во взаимодействии с российской армией в войне против Украины.

Эксперты отметили, что диктатор лично подписывал указы о помиловании завербованных из российских тюрем наемников ЧВК "Вагнер", которых в дальнейшем отправляли на войну в Украине. Также Путин вручал вагнеровцам государственные награды.

Профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс объяснила, что пока трудно доказать связь ЧВК "Вагнер" с органами государственной власти России. По ее словам, если доказать, что наемники участвовали в убийстве мирных жителей, нужно определить, кто именно отдавал команды – руководство ЧВК или же кадровые российские офицеры. По ее мнению, именно из-за двузначности организации трудно связать военные преступления ЧВК "Вагнер" с государственной властью РФ. Но если у прокуроров будут весомые доказательства, тогда не составит никакого труда установить связь между ЧВК "Вагнер" и Кремлем.

Напомним, диктатор Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством. Слова диктатора вызвали новую волну истерики у россиян, которые сделали вывод, что бунт, устроенный владельцем "Вагнера" Евгением Пригожиным, финансировался Кремлем.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест диктатора страны-агрессора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее против нее и других представителей МУС в России возбудили уголовные дела.

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