МУС выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего Черноморским флотом

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Их обвиняют в причастности к ракетной кампании, нацеленной на украинскую энергетическую инфраструктуру в период, как минимум, с октября 2022 года по март 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба МУС. "Суд считает, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами под их командованием по украинской электроэнергетической инфраструктуре с как минимум 10 октября 2022 года до как минимум 9 марта 2023 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в течение этого периода времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в Украине, которые были осуществлены российскими вооруженными силами.

Суд добавил, что "посчитал, что предполагаемая кампания квалифицируется как поведение, предполагающее многократное совершение действий против гражданского населения" и что "есть разумные основания полагать, что подозреваемые также несут ответственность за преступление против человечности, другие бесчеловечные действия […], умышленно причиняющие сильные страдания или серьёзные телесные повреждения, а также нарушение психического или физического здоровья".

Суд добавил, что побочный ущерб и ущерб гражданскому нападению от атак были явно чрезмерными по сравнению с любым ожидаемым военным преимуществом.

Отметим, 10 октября 2022 года Россия запустила 84 ракеты и 24 дрона-камикадзе по Украине, что стало первой из длинной серии разрушительных атак, направленных на критически важную инфраструктуру страны в течение зимы.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что МУС выступает против специального трибунала за военные преступления РФ и блокирует усилия Украины. В Гааге утверждают, что не имеют юрисдикции по РФ, поскольку она не является участницей Римского статута.

Автор материала также заявил, что некоторые страны "Большой семерки" – США, Великобритания и Франция – не испытывают энтузиазма по поводу международного трибунала. Они считают, что такой трибунал может создать прецедент, по которому другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.