Мужчин – на фронт, женам – уголовная статья: военное руководство РФ придумало ноу-хау для борьбы с жалобами семей 'мобиков'

Военное руководство России придумало способ, как бороться с многочисленными жалобами со стороны семей военнослужащих РФ. Жены солдат получили угрозу уголовной статьи и проверки личности по факту дискредитации "СВО".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Недавно мобилизованных в РФ отправляют в Луганскую область без подготовки.

"Весьма знаковый инцидент произошел с мобилизованными военнослужащими полка территориальных войск Курской области", – говорится в сообщении.

Как заявляется в источнике, в России мобилизуют мужчин, не имеющих военного опыта. Им было обещано, что они будут проходить службу на территории Курской области и выполнять задачи по обеспечению безопасности государственной границы.

"Но, благодаря особой магии, которой обладают командиры подразделений ВС РФ, вчерашние бойцы Курского полка ТерВ в срочном порядке были переброшены на Луганское направление, для дальнейшего формирования штурмовых отрядов в составе местного армейского корпуса", – объяснили в источнике.

Мобильные телефоны у мобилизованных изъяли, поэтому сообщить родным о своей дальнейшей судьбе военнослужащим не удалось. Также, перестали отвечать на звонки от родных и командиры мобилизованных.

Стоит заметить, что личные дела военнослужащих так и остались в Курской области, официально они никуда не убывали. Это значительно усложнит любые процедуры для семей мобилизованных в случае их гибели.

"Жены военнослужащих, возмущенные сложившейся ситуацией, записали видеообращение, где подробно изложили факты произошедшего и опубликовали его на странице Курского паблика "ВКонтакте". Они потребовали от военного руководства разобраться в ситуации и вернуть их мужей обратно в Курскую область. Также, жены военнослужащих заявили, что на их супругов оказывается давление и что их заставляют подписывать контракт с ВС РФ. В видеообращении приняло участие 17 женщин-жен военнослужащих", – говорится в источнике.

Вероятно, они надеялись на личную встречу с местным руководством для решения данной проблемы. Но местные военные решили пойти другим путем.

Собственно, встречу устроили. Только вместо слов "успокоения" женщинам сообщили, что факты публичных обращений во время "СВО" – недопустимы.

Более того, женам военнослужащих сообщили, что местные правоохранительные органы проведут проверку на факт наличия в действиях женщин признаков преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Таким образом, за публичное проявление гражданской позиции женам военнослужащих грозит штраф, арест либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских оккупантов из числа мобилизованных донимают в Украине вши и чесотка. Они воюют на территории чужой страны в обносках и очень хотят домой, в отпуск.