'Мясорубка людей и техники': будущий советник Трампа сравнил войну в Украине с Первой мировой

Майк Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трампа планирует назначить на должность советника по вопросам национальной безопасности, сравнил полномасштабное российского вторжение в Украины и нынешнюю ситуацию на передовой с окопной Первой мировой войной. Он подчеркнул, что это войну нужно завершить и пообещал, что команда Трампа будет над этим работать.

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Об этом Волц сказав в эфире Fox News Sunday в воскресенье, 24 ноября. По его словам, на поле боя в Украине сейчас происходит "мясорубка людей и техники".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал он.

Политик также прокомментировал решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать противопехотные наземные мины. Он поддержал этот шаг, отметив, что противопехотные мины могут помочь "укрепить линии" и "остановить российские достижения".

В то же время Волц настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

Также он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" эскалацией войны в Украине и "тем, куда это все ведет".

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, и тем как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир... Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – заявил будущий советник Трампа по нацбезопаности.

По его словам, команда Трампа по его приходу в Белый дом будет работать над вопросом мирных переговоров об окончании войны. В то же время до его инаугурации об этом также будут говорить с действующей администрацией Белого дома.

"Президент Трамп очень четко сказал, что необходимо обсудить, кто будет за столом переговоров, будет ли это соглашение, перемирие, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы будут рамки сделки. Именно над этим мы будем работать с этой администрацией до января, а после и дальше", – сообщил Волц.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Волца, команда Трампа тесно сотрудничает с действующей администрацией Белого дома по вопросам национальной безопасности. В частности, обсуждаются вопросы о войне в Украине.