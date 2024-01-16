'Мы должны быть непоколебимы': Зеленский в Давосе призвал остановить Путина и рассказал о преступлениях России. Видео

Во вторник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он отметил важность изменений в мире, поскольку российский диктатор Владимир Путин, который является причиной многих войн в мире, – не изменится.

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Выступление вживую транслировали на Facebook-странице главы государства. Украинский лидер напомнил, что кремлевский лидер поддерживает множество террористических режимов в мире.

"Если кто-то думает, что это только об Украине – они фундаментально ошибаются", – подчеркнул президент.

"В любой ужасной конфронтации всегда есть точка, в которой катастрофу можно остановить. Украина – эта возможность. И мы все в свободном мире должны быть непоколебимыми в своих желаниях действиях и целях", – призвал глава государства.

"Мы, все украинцы, начали нашу защиту, когда почти никто не верил в Украину. Но мы перевернули игру – и теперь мир не верит в Россию", – сказал глава государства.

Он напомнил, что по всем просьбам об оружии и военной помощи Украина слышала призывы "не эскалировать", что звучало как "зеленый свет" для Путина. Как следствие – потеря времени для нашего государства.

Зеленский поблагодарил партнеров за все новые санкционные пакеты, однако напомнил, что в каждой изготавливаемой сегодня российской ракете есть составляющие из западных стран.

"Это ясная слабость Запада, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями, несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники. Должно быть сильное решение в этом году", - подчеркнул Зеленский.

"Нам нужно рассеять мнение о том, что глобальное единство слабее ненависти одного человека, и мы можем это сделать. Леди и джентльмены, этот год должен быть выдающимся", – сказал украинский лидер.

Также президент Украины предостерег от заморозки конфликта в Украине, напомнив, что это было уже на украинском Донбассе и вылилось в полномасштабную войну.

В преддверии встречи с президентом Швейцарии Зеленский обсудил проведение глобального саммита мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский встретился в швейцарском Давосе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны и другие вопросы.

– Накануне президент Украины начал рабочий визит в Швейцарию. В его рамках он встретился с главами обеих палат парламента, лидерами партий и президентом страны Виолой Амгерд.

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