'Мы должны дать Украине танки': президент Евросовета заявил, что ближайшие недели будут решающими

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что для Украины ближайшие недели будут решающими во войне против РФ. По его словам, предстоящие события определят будущее всего мира.

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В то же время он призвал союзников предоставить Украине танки. Об этом глава Евросовета рассказал в интервью El Mundo.

Шарль Мишель подчеркнул, что международное сообщество должность оказывать Украине всю необходимую помощь.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, – вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", – сказал глава Евросовета.

Также он добавил, что украинская армия должна получить от Запада танки. Мишель заявил, что он поддерживает немедленную передачу техники Украине. При этом уточнил, что по данному вопросу ведутся горячие дебаты, в том числе и относительно поставок их Германией.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Германия в вопросе предоставления боевых танков Leopard 2 Украине "проходит через свой собственный процесс". Обсуждая его, США не давит на немецкое правительство для принятия положительного решения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – то есть от Германии. Он подверг критике немецкое правительство за промедление, ведь пока в Берлине размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии "Леопарды", в Украине ежедневно гибнут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о танках Leopard 2. Он заявил, что диалог с ФРГ по поставкам вооружения будет продолжаться.

Издание CNN раскрыло главные карты по поводу того, почему Германия тянет время с поставкой танков Украине и на что надеются в Берлине. Со своей стороны Spiegel подсчитало, сколько танков Leopard Германия могла бы передать Украине, хотя канцлер Олаф Шольц не торопится.

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