'Мы должны действовать быстро': Зеленский обратился к участникам 'Рамштайна' и призвал предоставить Украине оружие для победы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками встречи в формате "Рамштайн", которая проходит 20 января. Он призвал западных партнеров предоставить Украине оружие для победы, в частности артиллерию и авиацию.

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Украина способна победить, но решение западным партнерам необходимо принимать быстро, поскольку времени осталось мало. Об этом пишет издание The Guardian.

В своем выступлении Зеленский напомнил, что Россия представляет угрозу для всего мира, поэтому ее необходимо остановить. При этом, по словам главы государства, времени на это осталось мало.

"У нас нет времени. Время является определяющим фактором. Мы должны действовать быстро", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что от результатов войны в Украине зависит то, "в каком мире мы будем жить" и что "Кремль должен проиграть".

"Вы сильные люди могущественных стран. Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить российское зло силы. В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые остановят террор. В ваших силах добиться победы", - заявил Зеленский, обращаясь к министрам обороны стран-партнеров, собравшихся для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины.

Также президент подчеркнул, что очень важно для Украины получение современной западной бронетехники.

"Нам нужны оборонные и боевые танки. Каждое оружие имеет значение", - отметил глава государства.

Напомним, 20 января США объявили новый масштабный пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. В него войдут сотни бронеавтомобилей, снаряды, а также дополнительные боеприпасы NASAMS и ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины.

Также, еще до начала встречи в формате Рамштайн, в Финляндии объявили о новом пакете военной помощи на 400 млн евро для Украины. Подробный перечень того, что именно войдет в этот пакет, пока не разглашается, однако он более чем вдвое превосходит всю предоставленную этой страной после 24 февраля 2022 помощь для Украины.