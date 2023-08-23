'Мы думали, нас будут встречать с цветами, а встретили пулями': в России пожаловались на 'промах' с Харьковом. Видео

В начале полномасштабной войны оккупанты думали, что их в Украине будут встречать с цветами хлебом и солью. Однако армия захватчиков столкнулась с сопротивлением народа, который даже без оружия шел на российские танки и сдерживал наступление врага.

Видео дня

Об этом в эфире одной из российских программ заявил так называемый военный эксперт Виктор Баранец, соответствующее видео выложил в сеть украинский журналист Денис Казанский. На нем россиянин признал, что захватническая армия ожидала совсем другой реакции, оккупанты были уверены, что большинство украинцев, в частности в Харькове, симпатизирует России.

Армия российского диктатора Владимира Путина планировала захватить Украину за три дня и установить здесь свое марионеточное правительство. Однако, враг просчитался.

"Мы думали, что в Харькове нас будут встречать с цветами шароварники, песни будут петь, а нас встретили пулями! Просчитались? Просчитались!" – заявил российский военный эксперт.

О том, что российские власти просчитались, знают уже более 250 тыс. российских "освободителей", которых Вооруженные силы Украины ликвидировали на украинской земле. И с каждым днем потери врага только растут.

Ранее первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказывал, что оккупанты рассчитывали захватить Киев за 3-5 дней. К тому же военные страны-агрессора РФ не готовились к уличным боям, а собирались пройти маршем по Крещатику в парадной форме, которую нашли в уничтоженной российской технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года страна-агрессор РФ планировала взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и высадиться в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы оккупантов провалились.

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