'Мы на пороге Третьей мировой из-за безразличия цивилизованных стран к судьбе Украины'. Интервью с командиром 'Грузинского национального легиона' Мамукой Мамулашвили

Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона", самого многочисленного иностранного формирования, воюющего в рядах Сил обороны Украины, почти всю жизнь сражается с россиянами. Во время войны в Абхазии был еще подростком, прошел две чеченские кампании и российско-грузинскую войну. С 2014 года воюет против россиян в Украине.

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В интервью OBOZ.UA он рассказал, почему грузины продолжают борьбу с РФ на территории Украины, как изменилась украинская армия с 2014 года и чего нам не хватает для полной деоккупации Украины.

– Это далеко не первая ваша война с русскими, как изменился наш враг?

– Далеко не первая. Вместе со странами, которые он пытается оккупировать, он меняется и сам. Он эволюционирует, накапливает больше опыта и при каждой попытке оккупации другой страны он становится более жестоким, чем во время предыдущей попытки. Особой разницы в поведении россиян нет, но они становятся все более опытными.

– И к этому добавляется развитие технологий?

– Да. Я бы сказал, что в 2008 году, когда это было в Грузии, у них не было достаточно технологий. Как раз после этой попытки прощупать на сколько цивилизованный мир будет сопротивляться оккупации, они начали развивать технологии, конструировать новые ракеты дальнего действия. А самое главное, для себя они поняли, что миру абсолютно безразлично. Особенно на такую маленькую страну, как Грузия, и поэтому в следующий раз они взялись за Украину. Я бы сказал, что миру и при этой войне было достаточно безразлично, чтобы Украину могли бы оккупировать. Мировое сообщество не передало достаточно вооружения, чтобы у нас был шанс защищаться.

– И, несмотря на это, Украина полностью не оккупирована и продолжает бороться.

– Да, но мы стоим за счет жизней своих солдат, за счет жизни патриотов, которые практически своими телами закрывают те дыры, чтобы россияне не прошли.

– Какая мотивация у ваших бойцов воевать в Украине?

– Мотивация единая – Грузия зеркальное отражение того, что происходит в Украине. В Грузии это уже было трижды. К сожалению, Грузия не смогла обратить внимание мирового сообщества из-за своих маленьких размеров, маленького населения и геополитической локации. На Грузию не обратили внимания, даже начали обвинять в том, что она напала на Россию и получила ответ.

В Украине это, после развала Советского Союза, произошло впервые. Мы предупреждали и Украину, и всех остальных, что так может произойти. Но я до сих пор слышу разговоры украинцев, которые говорят, что они еще в 2014 не могли поверить, что Россия может пойти на Украину полномасштабной войной. Даже до 2022 года немногие верили, что будет нападение на Украину. В это верил, пожалуй, только "Грузинский легион", который начал учить гражданских как сопротивляться, как во время обстрелов оказать домедицинскую помощь.

Исходя из нашего опыта, мы понимали, что Россия должна начать войну. Когда это случится мы не знали, но уже тогда были предпосылки, были сообщения спецслужб Британии, США, в которых говорилось, что война точно будет и Россия нападет на Украину. Так оно и вышло.

Война – это лицемерие западных политиков. Это не только вина Путина, это лицемерие тех политиков, которые имеют тесные связи с Россией, которые зависят от российского "Газпрома". Это, в том числе, и американские политики.

Обычное человеческое безразличие и лицемерие приносит такие беды. Именно поэтому мы получили то, что получили. Что будет дальше трудно сказать, по моему мнению, мы уже на пороге Третьей мировой войны. Во время двух предидущих мировых войн агрессор с самого начала не получил ответа от всех вместе, от цивилизованного мира, и решил, что так можно делать. Сейчас думают, что так можно поступать и Китай, и Иран. Потому что остальные страны безразличны к судьбе Украины, так же, как они были безразличны к судьбе Грузии.

На сегодняшний день мы имеем огромный шанс того, что может начаться Третья мировая война.

– Как в Грузии оценивают войну в Украине?

– В Грузии войну в Украине оценивают так же, как войну оценивали в Грузии. Поэтому здесь так много добровольцев из Грузии. Мы самое большое иностранное военное формирование в Украине, потому что Грузия прошла через это и мы на собственном опыте знаем, как это бывает в реальности, когда на тебя нападает Россия.

"Грузинский легион" - большое формирование, его с 2014 года пытаются дискредитировать разные службы, киберслужбы, разведки РФ, ФСБ. Достаточно много документальных фильмов они наснимали, присылали даже сюда "журналистов", которые якобы делали документальные фильмы против "Грузинского легиона". Янукович, Путин, Азаров упоминали "Грузинский легион". Говорили, что они знали, что "Грузинский легион" хотел начать войну в Украине и на Майдане был первым, кто начал стрелять и в полицию, и в гражданских. Этот миф распространяется только потому, что мы дискомфортны России, росийским спецслужбам и это говорит что наш путь верный.

Мы доставляем много неприятностей российской стороне. На поле боя - это основное, где они хотят от нас избавиться и поэтому начали кампанию по дискредитации перед выборами президента США. Как правило, такие попытки дискредитации повторяются перед выборами в Америке. Не знаю почему, но эту динамику мы отследим. Убедить западное общество в том, что помощь, которую они присылают, украинцы и иностранные добровольцы использують не по назначению – основная цель кампании, которой руководит ФСБ России. И они пытались разогнать эти слухи в "Грузинском легионе" где-то за месяц-полтора перед выборами в США. Довольно хорошо организованная группа граждан Франции, США, Австралии, Венгрии, Британии - они все были агентами ФСБ. К этой кампании присоединились граждане Украины, которые, вероятно, также могут работать на ФСБ России.

Украинские спецслужбы должны быть более активны в выявлении таких нападок, потому что не только на нас направлены попытки дискредитации, но и на многие украинские формирования. И это дело спецслужб расследовать такое, я вижу, что они не очень активны и надеюсь, они будут более активными. В первую очередь они смогут привлечь к ответственности людей, имеющих отношение к этому.

– Вы работаете бок о бок с Силами обороны Украины, как можете охарактеризовать наших бойцов с точки зрения своего опыта?

– Да. Мы участвовали в этом эволюционном процессе, мы были одними из первых инструкторов украинской армии и украинской полиции с 2014 года. Украинская армия одна из самых боеспособных. Но, к сожалению, украинская армия за неимением вооружения этот опыт просто оставляет на поле боя, теми людьми, которые получили этот опыт. Я надеюсь, ситуация будет исправлена, и мы сможем технологиями, а не только человеческими жизнями, уничтожить врага и деоккупировать Украину.

– По вашему мнению, шансы на деоккупацию у нас есть?

– У нас есть. Во-первых, у нас для этого есть внутренняя сила. Во-вторых, мы показали, что даже не имея вооружения Украина может сопротивляться. Не так давно Зеленский сказал, что из того вооружения, которое партнеры обещали передать, Украина получила 10%. И я с этим согласен. К сожалению, Запад не повлиял, не оказал достаточно помощи, а помощь, которую мы получали, она была слишком поздняя для боевых действий. Она поступала на несколько месяцев позже, чем требовалась. В таких условиях украинской армии приходилось на многих участках линии столкновения отступать. И это все, что у нас было с начала полномасштабной войны. Хотя Украина просила о помощи еще с 2014 года и не получила абсолютно ничего. Украина своими силами пыталась остановить врага с 2014 года и с небольшой помощью Запада пытаемся сделать это сейчас.

– Как вы можете оценить текущую обстановку на фронте?

– Враг продвигается, маленькими шагами, но все же они пытаются наступать на разных участках. Есть участки, которые находятся в очень активной обороне Украины. Но, к сожалению, есть участки, где они продвинулись вперед и я еще раз повторюсь – без оружия их трудно сдерживать. У врага преимущество в соотношении людей и преимущество в количестве вооружения. У нас нет ни одного, ни другого. То, что мы продержались до сих пор, это произошло за счет боевого духа украинцев и грузин, в том числе.

– Как бойцы из Грузии объясняют своим родным участие в войне на территории другого государства?

– К сожалению, для грузин это бой не только в Украине. Это сражение со своим правительством, это сражение с российскими провокациями против "Грузинского легиона", это то, что мы воюем на нескольких фронтах. Достаточно сложно справляться с этим, поскольку у каждого направления есть специалисты, которые должны без нашего вмешательства заниматься своим делом, быть активными в таких провокациях. Это говорит о безопасности в Украине, мы здесь одно звено из миллиона, которое, если прорвут - будет плохо для Украины, не только для нас. Когда есть проблема, она должна решаться гораздо быстрее, чем сейчас.

Но при всем этом, у нас нет морального права отступать. В противном случае и Украина, и Грузия будут полностью оккупированы.