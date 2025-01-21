'Мы не дадим этого сделать': Зеленский отреагировал на одно из главных требований Путина в отношении Украины. Видео

Российский диктатор Владимир Путин прекрасно отдает себе отчет, что Украина вместе с Европой способны не только защищаться от его армии, но и дать ей надлежащий отпор. Именно поэтому среди его ключевых требований – уменьшение в разы украинского войска вместе с невозможностью защиты Украины путем вступления в НАТО.

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Однако Украина на подобное "разоружение" не согласится. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, его запись доступна на сайте главы государства.

Президент считает, что Путина пугает объединенная военная мощь Украины и Европы.

"Мы плюс Европа – это армия, которая способна не только стоять и защищать свои границы. Это армия, которая способна дать отпор Путину. И он это понимает", – подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому сейчас российский диктатор во что бы то ни стало стремится уничтожить эту силу. В частности, он любым способом будет пытаться добиться уменьшения украинского войска.

"Самый быстрый путь – давить на Соединенные Штаты, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы уменьшили армию в пять раз. Это то, что он хочет. Этого не будет. Мы не дадим этого сделать. Но он будет пытаться", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский прибыл в Давос, где у него запланированы важные переговоры. Согласно предварительному графику, встретиться он должен в том числе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, также в программе визита – встречи с рядом представителей высшего политического руководства других государств мира.

Также украинский президент выступил с речью на Всемирном экономическом форуме, который проходит в этом городе на востоке Швейцарии.

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