'Мы не должны оставлять после себя руины': Зеленский выступил на встрече в формате G7+ по восстановлению Украины. Видео

В Нью-Йорке прошла встреча в формате G7+ Украина. Во время встречи Европейский Союз и более 30 стран приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

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Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, это совместное обязательство стран, предусматривающее координацию соответствующих усилий через украинскую платформу доноров. Таким образом, эта поддержка должна стать ощутима уже в этом году.

"Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь. Мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми – вместе с Украиной – извлекут пользу от масштабного восстановления", – подчеркнул он.

Как отмечается в декларации, уже к концу года Украине будет предоставлена дополнительная финансовая поддержка на сумму около 50 млрд дол. США. Речь идет о деньгах, полученных от замороженных российских активов.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры обновления. Такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", – заявил Владимир Зеленский.

Совместное право на поддержку восстановления и реконструкции Украины открыто другим странам для своих подписей. У нее есть несколько пунктов. Это, в частности, "ответственность России по международному праву по уплате за причиненный ею вред". Благодаря этому пункту активы России в юрисдикциях стран, подписавших декларацию, "будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за вред, который она причинила".

Вторым пунктом является обязательство экономической помощи. Пункт предусматривает улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, введение реформы системы правосудия и продвижение верховенства права в контексте процесса вступления Украины в ЕС.

Отдельно в декларации говорится о работе над выполнением решения, принятого на саммите G7 в Апулии – о предоставлении Украине до конца года дополнительных кредитов на 50 миллиардов долларов. Эти кредиты будут погашаться на средства будущих поступлений от замороженных российских активов.

Также в декларации указано отдельное "предоставление Украине конкретной двусторонней поддержки" подписавшими этот документ странами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Еврокомиссия предложила замораживать активы центробанка России в странах G7 на сумму более 280 миллиардов долларов, что предусматривает поддержку Украины из-за бессрочной заморозки или на определенные периоды. Эти меры призваны обеспечить стабильность и предсказуемость, одновременно усиливая давление на Россию для завершения войны и выплаты репараций.

Лидеры стран G7 еще в июне договорились о коллективном займе Украины в размере 50 млрд долларов, подкрепленном будущими доходами от замороженных российских активов. Но сегодня этот план во взвешенном состоянии, поскольку Соединенные Штаты и Европа все еще пытаются договориться о том, как получить деньги. О происходящем вокруг кредита для Украины за счет замороженных российских финансов – в материале OBOZ.UA.

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