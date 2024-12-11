'Мы не можем юридически признать оккупацию': Зеленский подчеркнул недопустимость территориальных уступок. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины является неприемлемым юридическое признание оккупированных территорий российскими. В то же время он допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира.

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Такое заявление Зеленский сделал в интервью СBN, которое было опубликовано 11 декабря. "Мы не можем юридически признать наши территории, оккупированные Россией, российскими. Мы не можем и по Конституции Украины, по закону и внутренне. Это раскол для Украины и украинского общества", – сказал он.

Президент напомнил, что честь украинского общества была самым сильным оружием во время полномасштабного вторжения РФ.

"Я считаю, что это самое сильное наше оружие – это наши люди и единство наших людей. И поэтому нельзя играть вещами, которые могут раскалывать общество. Если бы у нас было очень много сил, техники и т.д., что мы просили у наших партнеров, мы быстрее могли бы давить на поле фронта. Если у нас таких сил будет недостаточно, то, конечно, какие-то вопросы можно решать дипломатично и это правильно", – сказал Зеленский.

Однако юридически признавать оккупированные территории территориями России Киев не будет, подчеркнул глава государства. Это не приемлемо для украинского народа, людей, живших там, украинских защитников, в том числе и павших Героев, и тех, кто находится в российской неволе:

"Там (на оккупированных территориях. – Ред.) многие люди раньше жили, они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, кто-то защищал, многие люди в плену. Десятки тысяч детей были депортированы силой. Тысячи людей в плену как военных, так и гражданских".

Россияне нанесли Украине масштабные разрушения, добавил Зеленский.

"Как мы можем признать нашу землю, все то, что было, признать российским? Значит, простить им это? Если вы юридически признаете те или иные территории русскими, это значит, мы простим им, значит, мир успокоился и дал им возможность. И опять-таки, это очень возможный пример для будущих таких рисков в других уголках мира. Поэтому юридически это невозможно", – повторил президент.

В то же время, добавил он, "дипломатично нужно добиваться своих целей".

"А цели – это устойчивый мир, безопасный мир и более быстрый для Украины", – пояснил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине станет его главным приоритетом среди всех мировых кризисов после официального вступления в должность. По его словам, обе стороны конфликта несут большие потери. Также Трамп сказал, что имел "хорошую дискуссию" с Зеленским в Париже.

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